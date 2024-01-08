17:47 • •
17:38 •
Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak•
Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 2 gazetecinin daha öldürüldüğünü duyurdu.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Filistinli gazeteciler Abdullah Berıs ile Muhammed Ebu Dayir'in İsrail bombardımanında yaşamını yitirdiği belirtildi.
Gazetecilerin, nerede öldürüldüklerine dair bilgi paylaşılmadı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısının 112'ye yükseldiği ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › İsrail Saldırılarında 2 Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti - Son Dakika