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İsrail Saldırılarında 2 Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 2 Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 2 gazetecinin daha öldürüldüğünü duyurdu. Abdullah Berıs ve Muhammed Ebu Dayir'in İsrail bombardımanında hayatını kaybettiği belirtildi. Bu saldırılarla birlikte Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı 112'ye yükseldi.

İsrail Saldırılarında 2 Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti
08.01.2024 - 19:51,
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Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 2 gazetecinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Filistinli gazeteciler Abdullah Berıs ile Muhammed Ebu Dayir'in İsrail bombardımanında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gazetecilerin, nerede öldürüldüklerine dair bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısının 112'ye yükseldiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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