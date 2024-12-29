İsrail saldırılarında 2 ölü, çok sayıda yaralı

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 2 kişinin öldüğü ve yaralananların olduğu bildirildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin En-Nasr Mahallesi'nde "Muharib" ailesine ait evi hedef aldı.

Saldırıda 2 kişi öldü ve yaralananlar oldu.

Görgü tanıkları, İsrail donanmasına ait hücum botların, Refah kentinin Akdeniz kıyısında yer alan El-Mevasi bölgesini bombaladığını, Han Yunus kentinin sahiline doğru da yoğun ateş açtığını paylaştı.

Han Yunus'un doğusundaki Abesan kasabasında da bir evin bombalandığı ve 1 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, İsrail'in Abesan beldesinde "Eş-Şevvaf" ailesine ait eve saldırısı sonucu çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail topçu birlikleri, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusundaki Ed-Dave bölgesi yakınlarını bombaladı.

Ayrıca El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda konuşlanan İsrail güçleri, Nusayrat kampının kuzey batısına top atışı düzenledi, helikopterlerden aynı bölgeye aralıklı ateş açıldı.

Öte yandan Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı kaydedildi.