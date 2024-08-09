İsrail Saldırılarında 205 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 205 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı 205 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Gazze'de her 10 kişiden 9'unun yerinden edildiği ve sağlık sisteminin zar zor işlediği ifade edildi.

09.08.2024 12:03
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İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı 205 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarının sivil can kayıplarına, zorla yerinden edilmelere ve altyapının zarar görmesine neden olduğu belirtildi.

Gazze'de her 10 kişiden 9'unun yerinden edildiğine dikkati çekilen açıklamada, bazı kişilerin birden fazla hatta 10 kez yerinden edildiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde 90 hastane ve sağlık merkezinin hizmet verememesi sebebiyle sağlık sisteminin zar zor işlediği ifade edilen açıklamada, UNRWA'ya ait 10 sağlık ocağı ile 100 mobil tıbbi noktanın hizmet verdiği kaydedildi.

İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen UNRWA çalışanı sayısının ise 205 olduğu duyuruldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 699 Filistinli öldü, 91 bin 722 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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