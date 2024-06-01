İsrail Saldırılarında 33 Filistin Kızılayı Çalışanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Saldırılarında 33 Filistin Kızılayı Çalışanı Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırılarında 33 Filistin Kızılayı Çalışanı Hayatını Kaybetti

Filistin Kızılayı, İsrail'in 8 aydır sürdürdüğü saldırılarda, 19'u görevi başında olmak üzere 33 Kızılay çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki sağlık kuruluşlarını hedef alarak 55 sağlık merkezi ve 33 hastaneyi hizmet dışı bıraktı. Saldırılarda en az 36 bin 379 Filistinli öldürüldü, binlerce ölü hala enkaz altında kalmış durumda.

01.06.2024 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Kızılayı, İsrail'in 8 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, 19'u görevi başında olmak üzere 33 Kızılay çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Filistin Kızılayının X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Kızılay bünyesinde görevli Muhammed Cihad Abid'in İsrail ordusunun dün Refah'ta evine düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Abid'in cenazesinden fotoğrafların paylaşıldığı açıklamada, "Gazze'ye saldırıların başlamasından bu yana 19'u görevi başında olmak üzere hayatını kaybeden Filistin Kızılayı görevlisi sayısı 33'e yükseldi." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun, 29 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Tel es-Sultan'da bulunan Ebu es-Said Kavşağı'nda yaralı ve ölüleri tahliye etmek için giden bir ambulansa yönelik saldırısında Filistin Kızılayı mensubu 2 sağlık görevlisi ölmüştü.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail'in kasıtlı olarak sağlık çalışanlarını hedef aldığı belirtilerek, "İsrail işgal güçleri, uluslararası koruma altındaki Kızılay amblemini taşımasına rağmen ambulansı kasten bombaladı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları ve baskınlarıyla 160 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 55 sağlık merkezi ile 33 hastaneyi hizmet dışı bıraktı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 379 Filistinli öldürüldü, 82 bin 407 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Filistin, Kızılay, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 33 Filistin Kızılayı Çalışanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:58 1 ton domuz eti ele geçirildi Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi 1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi
12:33 Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polise indirimli ceza Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polise indirimli ceza
12:05 Jose Mourinho’nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum
12:02 Erdoğan bayramdan önce CHP’yi ziyaret edecek ’’Kırmızı çizgi’’ vurgusu dikkat çekti Erdoğan bayramdan önce CHP'yi ziyaret edecek! ''Kırmızı çizgi'' vurgusu dikkat çekti
11:32 İsrail vahşetinin durması artık an meselesi Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan’ı aradı İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı
14:01 Kenan Doğulu’dan Yılmaz Erdoğan’ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı Kenan Doğulu'dan Yılmaz Erdoğan'ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı?
13:01 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi
11:27 Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi
11:24 Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı
11:23 A Milli Takım’da deprem Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı A Milli Takım'da deprem! Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
11:23 İsrail’in ateşkes önerisini neden bizzat Biden duyurdu Hedefte Netanyahu var İsrail'in ateşkes önerisini neden bizzat Biden duyurdu? Hedefte Netanyahu var
10:53 Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş
10:32 Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza “Teşekkür“ etti Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza "Teşekkür" etti
10:05 Beklenen açıklama geldi Jose Mourinho resmen Fenerbahçe’de Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
10:03 Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 14:53:30. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Saldırılarında 33 Filistin Kızılayı Çalışanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement