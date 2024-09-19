İsrail saldırılarında 34 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail saldırılarında 34 Filistinli hayatını kaybetti

Son 24 saatte Gazze'de 9'u çocuk 34 Filistinli hayatını kaybetti. Ölü sayısı giderek artıyor.

19.09.2024 02:17
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İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 9'u çocuk 34 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarıyla ilgili bilgi paylaştı.

Basal, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 9'u çocuk 34 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 272 Filistinli öldü, 95 bin 551 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail saldırılarında 34 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

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