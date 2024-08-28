İsrail Saldırılarında 39 Filistinli Öldü

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik geceden beri sürdürdüğü saldırılarda 39 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde bir eve insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini belirtti.

Söz konusu saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiği ve bazıların yaralandığını aktaran Basal, Han Yunus'un doğusunda başka bir evi hedef alan hava saldırısında da en az 3 Filistinlinin öldüğü, birkaç kişinin yaralandığını ifade etti.

Görgü tanıkları da İsrail topçu birliklerinin Han Yunus'a gece boyunca saldırılarını sürdürdüğü bilgisini paylaştı.

Tanıklar, İsrail'in saldırıları sonucu 9 kişinin öldüğü ve Han Yunus'un doğu bölgesinden insanların göç etmek zorunda kaldığını kaydetti.

AA muhabirinin hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre ise İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide bölgesinde bir aracı hedef alması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, bazı kişiler yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda Ebu Delal ailesine ait eve düzenlenen hava saldırısında biri kadın, 2 kişi öldü ve yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde toplanan vatandaşlara İHA'yla düzenlenen saldırıda da biri çocuk en az 9 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

Kuzeydeki Gazze kentinde de İsrail savaş uçakları, Filistinli sivillerin yaşadığı bir evi bombaladı. Hastane kaynakları, söz konusu saldırıda bir kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığını aktardı.

Cibaliya Mülteci Kampı'nda yer alan Ziyade ailesine ait bir eve düzenlene hava saldırısında ise 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 534 Filistinli öldü, 93 bin 778 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.