İsrail Gazze'ye Saldırdı: 7 Filistinli Öldü - Son Dakika
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İsrail Gazze'ye Saldırdı: 7 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda çocuklar ve kadınlar da bulunuyor. Gazze'deki sivil altyapı da büyük zarar gördü.

10.09.2024 13:46
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Zeytun Mahallesi'nde ise İsrail ordusuna ait insansız hava aracının ateş açması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de İsrail savaş uçaklarının Kıyzan en-Neccar Mahallesinde "el-Büyük" ailesine ait evi bombalaması sonucu 1'i çocuk, 2'si kadın 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 40 bin 988 Filistinli ölmüş, 94 bin 825 kişi yaralanmıştı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Gazze'ye Saldırdı: 7 Filistinli Öldü - Son Dakika

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