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İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 57 ölü ve 65 yaralı getirildi - Son Dakika
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İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 57 ölü ve 65 yaralı getirildi

Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne son 24 saatte 57 ölü ve 65 yaralı getirildiği bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Deyr el-Belah'ta bulunan hastaneye 57 kişinin cansız bedeni ile 65 yaralının getirildiği belirtildi. İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası Hamas'ın saldırıları sonucunda 1200 İsrailli öldü, 514 İsrail askeri hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nde ise en az 23 bin 84 Filistinli öldürüldü.

İsrail saldırılarında Gazze Şeridi\'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesi\'ne 57 ölü ve 65 yaralı getirildi
09.01.2024 - 11:48,
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İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne son 24 saatte 57 ölü ve 65 yaralı getirildiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, son 24 saatte Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 57 kişinin cansız bedeni ile 65 yaralı getirildiği ifade edilirken, başka bir detay paylaşılmadı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 23 bin 84 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 180'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 514 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 340 Filistinli öldürüldü.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil ve 154 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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