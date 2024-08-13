İsrail Saldırılarında En Az 13 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında En Az 13 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği saldırılarda en az 13 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda birçok ev ve bina da hedef alındı. Sağlık çalışanları, saldırılarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi. İsrail ordusu ayrıca Gazze'nin güney ve batı bölgelerindeki mahallelere yoğun hava saldırıları ve topçu atışları gerçekleştirdi.

13.08.2024 12:29
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği saldırılarda en az 13 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun, Deyr el-Belah'ın doğusunda "El-Kastal" sitesindeki bir evi hedef alması sonucu 2'si çocuk 4 Filistinli; Megazi Mülteci Kampı'nda bir evi bombalaması sonucu da 2 Filistinli öldü. Söz konusu Filistinlilerin cenazeleri Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Ayrıca, İsrail ordusu Bureyc Mülteci Kampı'nda evleri, Deyr el-Belah'ın Es-Selka Vadisi bölgesinde de sivilleri hedef aldı.

Görgü tanıkları, İsrail'in Bureyc Mülteci Kampı'nda Şehitler Kavşağı yakınındaki "Blok 5" binasında "Ebu Cebbara", "En-Nebahin" ve "Eş-Şerif" ailelerine ait evleri bombaladığını aktardı.

Sağlık çalışanları ise evleri hedef alan İsrail saldırısında 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda Filistinlinin yaralandığını veya enkaz altında kaldığını aktardı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde, İsrail ordusu Tel es-Sultan Mahallesi'ndeki yeni binaları havaya uçurdu.

Arama kurtarma ekipleri Refah'ta İsrail ordusunun gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 3 kişinin cesedine ulaştı.

Bu arada İsrail ordusu Gazze kentinin güney ve batı bölgelerindeki mahalleleri yoğun hava saldırıları ve topçu atışlarıyla vurdu.

Kaynak: AA

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