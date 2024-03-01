İsrail saldırılarında enkaz altında mahsur kalan Gazzeli aile kurtarıldı

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İsrail saldırılarında bombalanan evlerinin enkazı altında mahsur kalan Gazzeli aile 9 gün sonra kısıtlı imkanlarla kurtarıldı.

Kurtarma operasyonunun ardından Filistin Sivil Savunma Birimi yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Enkaz altında 9 gün geçirdikten sonra kısıtlı imkanlar ve ilkel el ekipmanları kullanılmasına rağmen ekiplerimiz, Ahmed Naim adlı çocuğu ve ailesinden 4 kişiyi zor koşullar altında canlı olarak kurtarmayı başardı." ifadeleri kullanıldı.

"Toprak ve moloz altında geçen bu kadar uzun sürenin ardından aile fertlerinin bedenleri neredeyse iskeletten ibaretti." ifadelerine yer verilen açıklamada, ailenin tedavi altına alındığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'nde enkazdan kurtarılan 10 yaşında olduğu belirtilen Filistinli çocuk Ahmed Naim'in bir deri bir kemik hale gelmesi dikkati çekti.

Sivil Savunma Biriminin yayımladığı videoda kurtarma ekiplerinin Naim'i enkazın altından halat kullanarak büyük bir dikkatle çıkardığı görülüyor.

İsrail ordusu, 20 Şubat'ta yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edildiği Zeytun Mahallesi'ne kara saldırısı başlattığını duyurarak, onlarca evleri bombalamıştı. Saldırıda en az 30 Filistinli ölmüş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 35 Filistinli öldürüldü, 70 bin 457 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.