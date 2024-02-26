İsrail saldırılarında Gazze\'de en az 25 Filistinli öldü

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GAZZE, 26 Şubat (Xinhua) -- Gazze kentine yönelik İsrail saldırılarında en az 25 Filistinli öldürüldü.

Sağlık kaynaklarının Xinhua'ya verdiği bilgilere göre, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun mahallesinde bulunan bir konut binasına Pazar günü savaş uçaklarıyla düzenlenen saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi öldürülürken çok sayıda kişi de yaralandı.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, savaş uçaklarının önceden uyarıda bulunmaksızın üç katlı bir binaya füze saldırısı düzenlediğini aktardı.

İsrail devletine ait Kan TV, İsrail ordusunun 20 Şubat'tan bu yana bölgede operasyonlar düzenleyerek Hamas hareketine ait altyapıları hedef aldığını kaydetti.

Aynı gün Gazze kentinin batısındaki bir sahil yoluna düzenlenen İsrail hava saldırılarında ise 10 Filistinli öldürüldü.

Yerel kaynaklara ve görgü tanıklarına göre, yardım kamyonlarını bekleyen insanları topçu ateşi ve hava saldırılarıyla hedef alan İsrail güçleri 10 kişiyi öldürdü ve çok sayıda kişiyi yaraladı.