GAZZE, 18 Nisan (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 33.970'e yükseldi.
Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığından Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde İsrail ordusunun saldırılarında 71 Filistinli hayatını kaybederken 106 kişi de yaralandı. Böylece İsrail-Hamas çatışmasının başlangıcından bu yana hayatını kaybeden Filistinli sayısı 33.970, yaralananların sayısı ise 76.770'e ulaştı.
Bakanlık, yoğun bombardıman ile sivil savunma ve ambulans ekiplerinin yetersizliği nedeniyle enkaz altında halen ölü ve yaralılar bulunduğunu kaydetti.
Bakanlık Sözcüsü Ashraf Al-Qedra başka bir açıklamada İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastaneleri yok etmesi sonucu yaklaşık 700.000 kişinin sağlık hizmetlerinden yoksun kaldığını söyledi.
Sözcü, bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanması için sahra hastanelerinin kurulması ve birçok alanda uzmanlaşmış uluslararası sağlık ekiplerinin bölgeye gelmesi çağrısında bulundu.
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