İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 33.970'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 33.970'e yükseldi

Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında son 24 saat içinde 71 Filistinli hayatını kaybederken 106 kişi de yaralandı. İsrail-Hamas çatışmasının başlangıcından bu yana hayatını kaybeden Filistinli sayısı 33.970, yaralananların sayısı ise 76.770'e ulaştı. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelerin yok edilmesi sonucu yaklaşık 700.000 kişi sağlık hizmetlerinden yoksun kaldı.

18.04.2024 19:37
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GAZZE, 18 Nisan (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 33.970'e yükseldi.

Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığından Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde İsrail ordusunun saldırılarında 71 Filistinli hayatını kaybederken 106 kişi de yaralandı. Böylece İsrail-Hamas çatışmasının başlangıcından bu yana hayatını kaybeden Filistinli sayısı 33.970, yaralananların sayısı ise 76.770'e ulaştı.

Bakanlık, yoğun bombardıman ile sivil savunma ve ambulans ekiplerinin yetersizliği nedeniyle enkaz altında halen ölü ve yaralılar bulunduğunu kaydetti.

Bakanlık Sözcüsü Ashraf Al-Qedra başka bir açıklamada İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastaneleri yok etmesi sonucu yaklaşık 700.000 kişinin sağlık hizmetlerinden yoksun kaldığını söyledi.

Sözcü, bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanması için sahra hastanelerinin kurulması ve birçok alanda uzmanlaşmış uluslararası sağlık ekiplerinin bölgeye gelmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 33.970'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 33.970'e yükseldi - Son Dakika
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