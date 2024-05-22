İsrail saldırılarında 11 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail saldırılarında 11 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail saldırılarında 11 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 11'e yükseldi. Cenin kenti ile mülteci kampına saldırılar sonucunda 4'ü çocuk 11 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. İsrail ordusu ayrıca Filistinlilere ait üç eve el koyarak 3 Filistinli aileyi bölgeden tahliye etti.

22.05.2024 22:39
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BATI İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine dünden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 11'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Cenin kenti ile oradaki mülteci kampına salı gününden bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında 4'ü çocuk 11 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Açıklamada, Cenin kentindeki İsrail saldırılarında son olarak Vesim Ahid Ceradat (15) adlı çocuğun yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Filistin Kızılayı, Cenin saldırılarına ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusu tarafından tahrip edilen Filistinlilere ait üç eve el konulduğunu ve evsiz kalan 3 Filistinli ailenin bölgeden tahliye edildiğini duyurdu.

İsrail ordusu, salı gününden bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti ve oradaki mülteci kampındaki çeşitli mahallelerde Filistinlilerin evlerini kuşatma altına alarak baskınlar düzenliyor.

Takviye güç göndererek kentteki askeri varlığını güçlendiren İsrail ordusu, beraberindeki askeri buldozerlerle altyapıyı tahrip ediyor.

Kaynak: AA

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