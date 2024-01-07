İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 22.722\'ye yükseldi

GAZZE, 7 Ocak (Xinhua) -- Gazze merkezli Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 22.722'ye yükseldiğini bildirdi.

Bakanlık Cumartesi günü yapılan basın açıklamasında, İsrail ordusunun son 24 saat içinde 122 Filistinliyi öldürdüğünü ve 256 kişiyi de yaraladığını belirtti.

Böylece 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 22.722'ye, yaralıların sayısı ise 58.166'ya ulaştı.