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İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 22.722'ye yükseldi - Son Dakika
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İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 22.722'ye yükseldi

Gazze merkezli Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 22.722'ye yükseldiğini bildirdi. İsrail ordusu son 24 saat içinde 122 Filistinliyi öldürdü ve 256 kişiyi yaraladı. Bu saldırılarla birlikte 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 22.722'ye, yaralıların sayısı ise 58.166'ya ulaştı.

İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 22.722\'ye yükseldi
07.01.2024 - 09:34,
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GAZZE, 7 Ocak (Xinhua) -- Gazze merkezli Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 22.722'ye yükseldiğini bildirdi.

Bakanlık Cumartesi günü yapılan basın açıklamasında, İsrail ordusunun son 24 saat içinde 122 Filistinliyi öldürdüğünü ve 256 kişiyi de yaraladığını belirtti.

Böylece 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 22.722'ye, yaralıların sayısı ise 58.166'ya ulaştı.

Kaynak: Xinhua
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Sağlık Bakanlığı, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 22.722'ye yükseldi - Son Dakika
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