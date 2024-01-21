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İsrail Saldırılarında Ölen Filistinlilerin Sayısı 25 Bin 105'e Çıktı - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında Ölen Filistinlilerin Sayısı 25 Bin 105'e Çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne aylardır sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 25 bin 105'e, yaralı sayısı 62 bin 681'e çıktı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son saldırılarda 178 kişinin hayatını kaybettiği ve 293 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, yıkımdan dolayı hala enkaz altında olan kişilere ulaşmanın zor olduğu ifade edildi.

İsrail Saldırılarında Ölen Filistinlilerin Sayısı 25 Bin 105\'e Çıktı
21.01.2024 - 11:53,
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne aylardır sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 25 bin 105'e, yaralı sayısı 62 bin 681'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 178 Filistinlinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği, 293 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu kaydedilen açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı aktarıldı.

Bakanlık, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 25 bin 105'e, yaralı sayısının ise 62 bin 681'e yükseldiğini bildirdi.

Kaynak: AA
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Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Saldırılarında Ölen Filistinlilerin Sayısı 25 Bin 105'e Çıktı - Son Dakika
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