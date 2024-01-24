İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 25.490\'a yükseldi

GAZZE, 24 Ocak (Xinhua) -- Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 25.490'a yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusu Pazartesi günü Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine yönelik saldırılarını yoğunlaştırarak sağlık merkezlerini hedef aldı ve onlarca Filistinliyi öldürdü. Saldırılar, bölgede şimdiye kadar görülen en şiddetli çatışmalara yol açtı.

Öte yandan İsrail ordusu Pazartesi günü Gazze'nin merkezinde 21 askerinin hayatını kaybetmesiyle tek seferde en fazla sayıda can kaybını yaşamış oldu.