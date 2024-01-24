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İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 25.490'a yükseldi - Son Dakika
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İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 25.490'a yükseldi

Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde ölen Filistinlilerin sayısı 25.490'a ulaştı. İsrail ordusu, Han Yunus kentine yönelik saldırılarını yoğunlaştırarak sağlık merkezlerini hedef aldı ve birçok Filistinli hayatını kaybetti. Bu saldırılar, bölgede şimdiye kadar görülen en şiddetli çatışmalara neden oldu. Aynı gün içinde İsrail ordusu, Gazze'nin merkezinde 21 askerinin hayatını kaybetmesiyle tek seferde en fazla sayıda can kaybını yaşadı.

İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 25.490\'a yükseldi
24.01.2024 - 09:46,
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GAZZE, 24 Ocak (Xinhua) -- Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 25.490'a yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusu Pazartesi günü Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine yönelik saldırılarını yoğunlaştırarak sağlık merkezlerini hedef aldı ve onlarca Filistinliyi öldürdü. Saldırılar, bölgede şimdiye kadar görülen en şiddetli çatışmalara yol açtı.

Öte yandan İsrail ordusu Pazartesi günü Gazze'nin merkezinde 21 askerinin hayatını kaybetmesiyle tek seferde en fazla sayıda can kaybını yaşamış oldu.

Kaynak: Xinhua
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Sağlık Bakanlığı, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 25.490'a yükseldi - Son Dakika
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