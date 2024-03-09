İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 30.878'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 30.878'e yükseldi

İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 30.878\'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarında son 24 saat içinde 78 kişinin öldüğünü ve 104 kişinin yaralandığını açıkladı. Toplamda ise ölen Filistinlilerin sayısı 30.878'e ulaştı. Can kaybının yaklaşık yüzde 72'si kadın ve çocuklardan oluşuyor.

09.03.2024 10:12  Güncelleme: 10:14
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GAZZE, 9 Mart (Xinhua) -- Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 30.878'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saat içinde 78 kişiyi öldürdüğü ve yaklaşık 104 kişiyi de yaraladığı belirtilirken, 30.000'den fazla can kaybının yaklaşık yüzde 72'sinin kadın ve çocuklardan oluştuğu ifade edildi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 30.878'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 30.878'e yükseldi - Son Dakika
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