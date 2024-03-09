İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 30.878\'e yükseldi

Mersin Galataspor Kadın Futbol Takımı, Gençlik ve Spor İl Müdürü'nü ziyaret etti

Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 7. Grup'ta mücadele eden Mersin Galataspor kadın futbol takımı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir'i başarılarından dolayı ziyaret etti. Demir, takımın başkanı, teknik direktörü ve oyuncularını tebrik ederek, lider olduklarını ve bir üst lige çıkmak için çalıştıklarını belirtti.