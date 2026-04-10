İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 1953'e Yükseldi

10.04.2026 21:27
İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 1953'e ulaştı.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1953'e, yaralı sayısı ise 6 bin 303'e çıktı.

Öte yandan, İsrail'in Lübnan'a 8 Nisan'da eş zamanlı düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 357'ye, yaralı sayısının da 1223'e ulaştığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bir önceki açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1888 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

