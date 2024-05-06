İsrail saldırılarında ölü sayısı 34.683\'e yükseldi

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ÇEKİM TARİHİ: 5 Mayıs 2024

1. Yerel bir hastaneye nakledilen yaralanmış Filistinlilerin çeşitli görüntüleri

2. İsrail saldırılarının ardından Refah kentinin çeşitli görüntüleri

Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 34.683'e yükseldi.

Hamas yönetimindeki sağlık yetkilileri Pazar günü yaptıkları basın açıklamasında, İsrail ordusunun son 24 saat içinde 29 kişiyi öldürüp 110 kişiyi yaraladığını belirtirken, böylece İsrail saldırılarının başladığı geçen Ekim ayından bu yana toplam ölü sayısının 34.683'e, yaralı sayısının ise 78.018'e ulaştığını kaydetti.

Açıklamada, ağır bombardımanın yanı sıra sivil savunma ve ambulans ekiplerinin yetersizliği nedeniyle enkaz altında halen ölü ve yaralıların bulunduğu ifade edildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor.(XHTV)