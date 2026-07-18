İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 4.328'e Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 4.328'e Yükseldi

18.07.2026 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan'da İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4.328, yaralı sayısı 12.227'ye ulaştı.

Lübnan'da, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 artarak 4 bin 328'e yükseldiğini bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananların sayısına ilişkin son verileri paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 328'e yükseldi, 12 bin 227 kişi yaralandı.

Bakanlığın son olarak 13 Temmuz'da yayımladığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 324 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında "çerçeve anlaşması" imzalanmıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 4.328'e Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li belediye başkanı AK Partili meclis üyesinin üzerine yürüdü CHP'li belediye başkanı AK Partili meclis üyesinin üzerine yürüdü
Beykoz Belediyesi’ndeki rüşvet soruşturmasında ikinci dalgada 2 kişi tutuklandı Beykoz Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında ikinci dalgada 2 kişi tutuklandı
İran, Hürmüz Boğazı’nda Tayland bayraklı gemiyi hedef aldı İran, Hürmüz Boğazı'nda Tayland bayraklı gemiyi hedef aldı
Kadın kıyafeti giyip, kurşun yağdırdı, ardından kayıplara karıştı Kadın kıyafeti giyip, kurşun yağdırdı, ardından kayıplara karıştı
Yolsuzluk Davasında Hasan Akgün ve 5 Sanığın Tutukluluk Haline Devam Yolsuzluk Davasında Hasan Akgün ve 5 Sanığın Tutukluluk Haline Devam
Melek Mosso’dan kardeşi için kesenin ağzını açtı: Hediye ettiği saatin fiyatı dudak uçuklattı Melek Mosso'dan kardeşi için kesenin ağzını açtı: Hediye ettiği saatin fiyatı dudak uçuklattı

20:22
İran, Ürdün’de ABD üssünü vurdu: 2 ölü, 4 yaralı
İran, Ürdün'de ABD üssünü vurdu: 2 ölü, 4 yaralı
19:56
Babasının cenaze törenine katılmayan İran dini lideri Hamaney’den uzun zaman sonra açıklama
Babasının cenaze törenine katılmayan İran dini lideri Hamaney'den uzun zaman sonra açıklama
19:05
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında, tutuklu pilot uçuş kayıtlarını reddetti
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında, tutuklu pilot uçuş kayıtlarını reddetti
18:59
İmamoğlu’nun eski danışmanı, Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladı
İmamoğlu'nun eski danışmanı, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
17:41
Washington’u duman sardı, Trump Kanada’ya gümrük vergisi ile tehdit etti
Washington'u duman sardı, Trump Kanada'ya gümrük vergisi ile tehdit etti
17:12
Kütahya’da otobüste tacizden serbest kalmıştı, bu kez 2 çocuğa cinsel istismardan tutuklandı
Kütahya'da otobüste tacizden serbest kalmıştı, bu kez 2 çocuğa cinsel istismardan tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 21:35:27. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 4.328'e Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.