İsrail Saldırılarında Sağlık Görevlileri Hedef Alındı

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine gerçekleştirdiği saldırılarda 2 sağlık görevlisi öldü, 2'si yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da uluslararası hukuku ve normları hiçe sayarak sağlık personelini hedef almayı sürdürdüğü belirtildi.

Ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Humin et-Tahta'da İsrail ordusunun İslam Sağlık Kurumu merkezini hedef alması sonucu bir sağlık çalışanının hayatını kaybettiği aktarıldı.

Sur kentine bağlı Hanaviye'de aynı kuruma bağlı bir merkeze İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda da 1 sağlık çalışanı öldü.

Sur'un el-Bazuriye beldesinde ise İslam Sağlık Kurumuna bağlı ambulans merkezinin hedef alınması sonucu 2 sağlık çalışanı yaralandı.

İsrail ordusunun Lübnan'a 8 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda en az 210 sağlık personeli yaşamını yitirdi, 350'si de yaralandı.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 481 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 896'sı kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 481 kişi öldü, 14 bin 786 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, İsrail'in saldırıları sebebiyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 600 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.