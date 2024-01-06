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İsrail saldırılarında yaralanan Filistinli çocuklar: Biz çocuğuz, ne yaptık ki bu şekilde bombaladılar? - Son Dakika
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İsrail saldırılarında yaralanan Filistinli çocuklar: Biz çocuğuz, ne yaptık ki bu şekilde bombaladılar?

Gazze Şeridi'nin güneyine yönelik İsrail saldırılarında yaralanan Filistinli 2 kız çocuğu, yaşadıkları acıları anlattı. Fayize Abdulaziz ve Mira Ayyaş, saldırılar sonucu yaralanarak tedavi gördükleri hastanede olayı anlattı. Fayize, saldırı sırasında kardeşlerini ve gözünü kaybederken, Mira ise ayağına şarapnel parçaları isabet ettiği için ağır yaralandı. İsrail saldırılarında ölen ve yaralananların çoğunluğunu çocuklar oluşturuyor.

İsrail saldırılarında yaralanan Filistinli çocuklar: Biz çocuğuz, ne yaptık ki bu şekilde bombaladılar?
06.01.2024 - 12:25,  Güncelleme: 12:26
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Gazze Şeridi'nin güneyine yönelik İsrail saldırılarında yaralanan Filistinli 2 kız çocuğunun yaşadıkları, gözlerinin önünden gitmiyor.

Fayize Abdulaziz (11) ve Mira Ayyaş (8) iki ayrı saldırıda yaralandıktan sonra, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Hastanesinde tedavi gördükleri yataklarında, AA muhabirine, olayı ve çektikleri acıları anlattı.

Fayize, Refah kentinde bir sivil araca yönelik İsrail hava saldırısı sırasında, iki kardeşini ve sol gözünü kaybederken; Mira ise ailesiyle birlikte yerinden ayrılmak zorunda kalarak geldiği kentin güneyinde,bir başka saldırıda ayağına şarapnel parçaları isabet ettiği için ağır yaralandı.

Şok ve çok acı manzaralar

Yüzündeki yaradan dolayı konuşmakta zorluk çeken Fayize, saldırının ayrıntılarını şöyle aktardı:

"İki kardeşim, amcamın oğlu ve kızıyla birlikte yolda yürüyordum. Birden bire İsrail füzesi yanımızdan geçen bir aracın üzerine düştü. Saldırının şiddetiyle biz, bulunduğumuz yerden oldukça uzak bir yere fırlatıldık. Yere kapandım korkudan. Yüzümden yaralanmıştım, kanlar akıyordu. Ne olduğunu anlayamadım."

Olay anında kendi yaşadığı acılara rağmen, vurulan aracın çevresinde kardeşlerini aramaya koyulduğunu ifade eden Fayize, sonunda kardeşlerini ve amcasının kızının yerde kanlar içinde yattığını fark ettiğini anlatan Fayize, yaşadığı şoku tarif etmekte güçlük çekti.

Refah'taki Ebu Yusuf Neccar Hastanesinden gözündeki yaralanma sebebiyle Gazze'deki Avrupa Hastanesine nakledildiğini aktaran Fayize, tedavisinin sürdüğünü hatırlatarak, şunları söyledi:

"Şimdi tek gözümle görüyorum. Diğer gözümü kaybettim. Bu yazık değil mi, benim günahım ne? Korkudan gece uyuyamıyorum. Kardeşlerimi ve gözümü kaybedecek ne suç işledim? Bir an gözümü kapacak olsam, korkunç kabuslar peşimi bırakmıyor, saldırı anındaki korkunç anları hatırlıyorum ve uyanıyorum. "

"Biz çocuğuz, ne yaptık ki bu şekilde bombaladılar?"

Fayize'nin hemen yanındaki yatakta yatan 8 yaşındaki Mira Ayyaş, İsrail saldırısında şarapnellerin parçaladığı ayağını gösterdi.

Filistinli çocuk, yaralandığı anları, "Gazze'de evimizin olduğu yerden ayrılmak zorunda kaldık. Yeni geldiğimiz yerdeydik. Kardeşlerimle dışarıda oynuyordum. Saldırı oldu, ben ve birlikte olduğum herkes yaralandı" şeklinde anlattı.

Mira, ayağını göstererek, "doktorlar, beni ameliyat ettiler, ayağıma platin taktılar, ama tedavim hala devam ediyor. Biz çocuğuz, ne yaptık ki bu şekilde bombaladılar bizi? Hastanede, öyle şeyler gördüm ki içim titredi." ifadelerini kullandı.

Hemen iyileşmek istediğini söyleyen Mira Ayyaş, bundan sonra hayatını normal şekilde sürdürmeyi temenni etti.

İsrail saldırılarında ölen ve yaralananların çoğunluğunu çocuklar oluşturuyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra saldırılardaki can kaybı ve yaralanmalara ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırılarda ölen ve yaralananların yaklaşık yüzde 70'ini çocuk ve kadınların oluşturduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail saldırılarında yaralanan Filistinli çocuklar: Biz çocuğuz, ne yaptık ki bu şekilde bombaladılar? - Son Dakika


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