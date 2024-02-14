İsrail saldırılarında Yeryüzü Doktorları Derneği'nin Gazze'deki kliniği yıkıldı - Son Dakika
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İsrail saldırılarında Yeryüzü Doktorları Derneği'nin Gazze'deki kliniği yıkıldı

İsrail saldırılarında Yeryüzü Doktorları Derneği\'nin Gazze\'deki kliniği yıkıldı

Yeryüzü Doktorları Derneği'nin Gazze'deki kliniği, İsrail saldırıları sonucu tamamen yıkıldı. Saldırılar sebebiyle hastanelerin hizmet dışı kaldığı Gazze'de, Yeryüzü Doktorları ekibi Kuveyt Hastanesinde çalışmalarını sürdürüyor. Dernek, sağlık ve insani yardım çalışmaları kapsamında bölge halkına temel ihtiyaç malzemeleri dağıtmaya devam ediyor.

14.02.2024 07:35
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Yeryüzü Doktorları Derneği'nin Gazze'deki kliniği İsrail ordusunun saldırılarında yıkıldı.

Konuya ilişkin Yeryüzü Doktorları Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, 2015'ten beri akredite olan ve bölgeye sağlık hizmeti veren Yeryüzü Doktorları'nın Gazze'nin şehir merkezinde bulunan kliniği 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırıları sonucu tamamen yıkıldı.

İsrail saldırılarının başlamasıyla tahliye edilen ve kimsenin bulunmadığı kliniğin tamamen yerle bir olduğu belirtilen açıklamada, Gazze'nin güneyinde hizmet vermeye devam eden Yeryüzü Doktorları ekibinin, Kuveyt Hastanesinde sağlık çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Açıklamada, Gazze'deki tıbbi ve sarf malzeme stokunun azalması sebebiyle Mısır'dan tedarik edilen tıbbi ve yardım malzemelerinin sürekli olarak Refah Sınır Kapısı üzerinden derneğin Gazze'deki ekibine ulaştırıldığının altı çizildi.

Açıklamada, son saldırılar sebebiyle hastanelerin hizmet dışı kaldığı Gazze'de 30 hastane, 53 sağlık merkezi, 150 sağlık kurumu, 122 ambulans hizmet veremediği belirtildi.

Saldırıların ilk gününden bu yana hem sağlık hem insani yardım çalışmaları kapsamında 113 bini aşkın Gazzeliye ulaşan dernek, bölge halkına ilaç, hijyen paketleri, ana gıda malzemeleri, bebek ve hasta bezi olmak üzere temel ihtiyaç malzemeleri dağıttı.

Kaynak: AA

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