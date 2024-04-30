İsrail saldırılarından etkilenen Filistinli aile, taze sebze ve meyve özlemi çekiyor

Güncel

İsrail saldırıları nedeniyle birden fazla kez yerinden edilen ve son olarak sığındıkları Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta küçük bir çadırda yaşam mücadelesi veren Filistinli Hıdır ailesi, aylardır konserve tükettiklerini artık taze sebze ve meyve yemek istediklerini söylüyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya'daki evlerini İsrail'in saldırıları yüzünden terk etmek zorunda kalan Hıdır ailesi, birkaç kere yer değiştirdikten sonra son olarak Deyr el-Belah'a sığındı.

Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında küçük bir çadırda yaşayan 10 kişilik ailede küçükten büyüğe herkes, meyve, sebze ve et yemeyi özlediğini ifade ediyor.

Zorunlu göç sürecini, çadır hayatının zorluklarını ve eksikliğini çektikleri şeyleri AA muhabiri ile paylaşan Filistinli anne Aye Hıdır, başlangıçta Şifa Hastanesi'ne sığındıklarını, bir ay sonra İsrail askerlerinin zoruyla hastaneden ayrıldıklarını, göç yolunda korku dolu anlar yaşadıklarını dile getirdi.

Göç esnasında hamile olduğunu belirten Aye Hıdır, yanlarına hiçbir şey alamadan Deyr el-Belah'a geldiklerini söyledi.

Çadır hayatının zorlukları

Kaldıkları yerde su bulmakta çok zorlandıklarını vurgulayan Hıdır, "Banyo için 3 saat kuyrukta bekliyoruz. Yemeklerimizin çoğu konserve, onları ateşte ısıtıp yiyoruz. Ateşin dumanı beni boğuyor. Hava da sıcak. Hayatımız güçlük ve umutsuzluktan ibaret." dedi.

Hasta olduğu için çamaşırları çadırın içinde yıkamak zorunda kaldığını ve hasırda yattıklarını anlatan Hıdır, "Evimizi ve gaz kullanmayı özledik. Suya rahatlıkla ulaşmayı özledik." diye konuştu.

Taze yemeğe ve yeniden aileyle bir arada olmaya duyulan özlem

Hıdır, yiyecek ve içecek konusunda yaşadıkları sıkıntıları ise "Meyve istiyoruz ama çok pahalı. Konserve ve hazır gıda tüketmekten bıktık. Taze yemek, taze et ve tavuk istiyoruz." sözleriyle anlattı.

Gazze kentine dönüp kardeşlerini ve akrabalarını görmek istediğini dile getiren Hıdır, "Erkek kardeşimi Yahudiler alıkoydu. Kız kardeşlerimle, ailemle yeniden bir araya gelmek istiyorum. Yeğenlerimi görmek, anne ve babamla yeniden bir araya gelmek istiyorum." ifadesini kullandı.

"Canım üzüm istiyor"

Aye Hıdır'ın en büyük çocuğu Kamilya Hasan Hıdır ise sebze ve meyveye duyduğu özlemi şöyle anlattı:

"Canımız üzüm istiyor, meyve istiyor, sebze ve tavuk istiyor. Her şey çok pahalı alamıyoruz. Giysi istiyoruz, kıyafetlerimizin hepsi su içinde. Okuluma dönmek istiyorum. Satın aldığımız çanta, kalem, giysi her şey yok olup gitti. Evimiz de gitti. Oysa bunları satın almak için çok uğraşmıştık."