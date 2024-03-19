İsrail Saldırılarından Etkilenen Filistinli Çocuklar Seyyar Satıcılık Yapıyor

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İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Filistinli çocuklar, kıtlık ve yıkım arasında açtıkları küçük tezgahlarda para kazanmaya çalışıyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Gazze Şeridi'nin güneyinde evlerine ekmek götürmek için tezgah açan çocukların görüntüsünü, "Gazze'ye yönelik savaş Filistinli çocukları seyyar satıcı olmaya mecbur bıraktı" başlığıyla yayımladı.

Gazze'nin kuzeyinden güneye sığınan Muhammed Şeleh, ailelerine katkı için seyyar satıcı olan çocuklara işaret ederek, "Bu çocuklar, dışarıda görebildiğiniz dünyadaki diğer çocuklara benzemiyorlar. Çünkü çocuklar oyun oynar ve okuluna gider." dedi.

Yerinden edilmiş Filistinli Said Halil de çocuklarıyla açtığı küçük tezgahta rızıklarını aradıklarını ifade etti.

Kendilerine yardımların ulaşamadığından şikayet eden Halil, Gazze'de yerinden edilmiş insanlara yardım ulaştığına dair anlatılanların doğru olmadığını söyledi.

Gelen yardımlardan çok az insanın yararlanabildiği ve kendilerine ulaşan bir şey olmadığını dile getiren Halil, oturarak beklemek yerine küçük çocuklarıyla açtıkları tezgahta para kazanmaya çalıştığını kaydetti.

Küçük tezgahta başörtü satan 13 yaşındaki Muhammed Yusuf da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden göç etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Seyyar satıcı çocuklardan Ömer et-Tahravi ise halihazırda babasının geçimini sağlayacağı hiçbir geliri olmadığı için seyyar satıcılık yaptığını ifade etti.

Tahravi, gün boyunca elde ettiği kazancıyla akşam eve yiyecek götürdüğünü kaydetti.

Seyyar satıcı çocuklardan Ahmed en-Nevacihe de babasının öldüğünü, amcasıyla açtıkları tezgahta kazandıklarıyla ailesini geçindirmeye çalıştığını anlattı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 819 Filistinli öldürüldü, 73 bin 934 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.