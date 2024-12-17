İsrail Saldırısı: 8 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırısı: 8 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'de yerinden edilmiş sivillerin sığındığı eve düzenlenen saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.

17.12.2024 22:46
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı eve düzenlediği saldırıda 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Meşru Beyt Lahiya bölgesinde bir evi bombaladı.

Filistinli Bettah ailesine ait olan ancak yerinden edilmiş onlarca vatandaşın sığındığı evde, ölen ve yaralanan siviller Kemal Advan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hava saldırısının evde yıkım ve yangına yol açması sebebiyle yaralananların durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, yerinden edilmiş vatandaşların sığındığı eve düzenlenen saldırı sonucu 8 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 59 Filistinli öldü, 107 bin 41 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırısı: 8 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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