İsrail Saldırısı: Lübnan'dan 361 Kişi Türkiye'ye Giriş Yaptı - Son Dakika
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İsrail Saldırısı: Lübnan'dan 361 Kişi Türkiye'ye Giriş Yaptı

İsrail Saldırısı: Lübnan\'dan 361 Kişi Türkiye\'ye Giriş Yaptı

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılardan kaçan 361 kişi, Mersin'in Silifke ilçesine ulaştı.

09.10.2024 14:16
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İSRAİL'in saldırı düzenlediği Lübnan'dan ayrılan, aralarında Türklerin de olduğu 361 kişi, gemi ile Mersin'in Silifke ilçesine geldi.

İsrail'in saldırı düzenlediği Lübnan'dan ayrılmak isteyen farklı ülke vatandaşları, bindirildikleri 5'inci gemiyle Tripoli Limanı'ndan yola çıktı. Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na yanaşan gemiden inen, aralarında çocukların da olduğu 361 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından minibüslerle ilçeden ayrıldı. Yabancı uyrukluların Türkiye'deki farklı havalimanlarından ülkelerine gönderileceği öğrenildi. Lübnan'dan Mersin'e gelen Maya Şavki, Orada insanlar ölüyor. Çocuklar, kadınlar ölüyor. Onların bir suçu yok. Umarım bu olaylar, bir an önce biter. Ailem Yalova'da yaşıyor. Yanlarına geldim dedi.

Haber-Kamera Mehmet OKUR SİLİFKE (Mersin),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırısı: Lübnan'dan 361 Kişi Türkiye'ye Giriş Yaptı - Son Dakika

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