İsrail Saldırısında 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırısında 10 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırısında 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail'in düzenlediği hava saldırısında 10 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

16.09.2024 10:20
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun kamptaki bir evi bombaladığı belirtildi. Saldırıda 10 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, ölenler arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor.

İsrail savaş uçaklarınca vurulan evin tamamen yıkıldığı, sivil savunma ekiplerinin enkaz altında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 206 Filistinli öldü, 95 bin 337 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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