İsrail Saldırısında 3'ü Çocuk 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze'nin güneyine saldırılarına devam ediyor.

İsrail ordusunun, Han Yunus'un Batın es-Semin bölgesine düzenlediği bombardımanda 3'ü çocuk 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Han Yunus'un güneydoğusunda kalan bölgelere de İsrail ordusuna ait helikopterlerden ağır silahlarla ateş açıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 965 Filistinli ölmüş, 92 bin 294 kişi yaralanmıştı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.