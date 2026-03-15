Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Saldırısında 4 Kişilik Aile Hayatını Kaybetti

15.03.2026 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tamun'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren aile için cenaze töreni düzenlendi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentine bağlı Tamun beldesinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli anne, baba ve iki çocuk için cenaze töreni düzenlendi.

Ramazan Bayramı öncesinde çocuklarına bayramlık almak için Nablus kentine giden ve dönüş yolunda araçlarının İsrail askerlerince hedef alınması sonucu yaşamını yitiren Ali Halid Sayil Beni Avde (37), eşi Vaad Osman Akıl Beni Avde (35) ile çocukları Muhammed (5) ve Osman (7) için Tamun beldesinde cenaze namazı kılındı.

Yüzlerce Filistinlinin katıldığı cenaze töreninde, Filistin bayraklarına sarılı tabutlar omuzlarda taşınarak belde mezarlığına götürüldü.

Aile fertleri ve belde sakinleri cenaze sırasında gözyaşları içinde İsrail'i protesto eden sloganlar atarken, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları büyük üzüntü yaşadı.

İsrail güçlerinin gece, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentine bağlı Tamun beldesinde Filistinli bir ailenin aracına düzenlediği saldırıda anne, baba ve 2 çocuğu yaşamını yitirmiş, iki kardeş de sağ kurtulmuştu.

Sosyal medyada, kurşun izleriyle kaplı ağır hasarlı aracın İsrail ordusuna ait zırhlı araçlarla çekilerek olay yerinden götürüldüğü görüntüler paylaşıldı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 15:37:43. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.