İsrail Saldırısında 9 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırısında 9 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alması sonucu 9 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı ve çevre evlerde de hasar meydana geldi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor.

08.08.2024 13:16
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alması sonucu 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

El-Avde Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, saldırıda öldürülen Filistinlilerin hastaneye getirildiği aktarıldı.

Saldırıda 9 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilirken çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Ölen Filistinlilerin arasında kadın ve çocukların da yer aldığı kaydedildi.

Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgilere göre, İsrail saldırısı sonucu hedef alınan evde büyük bir tahribat oluştu ve çevre evlerde de hasar meydana geldi.

Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri enkazda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 677 Filistinli öldü, 91 bin 645 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında 9 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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