İsrail Saldırısında 9 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırısında 9 Filistinli Hayatını Kaybetti

04.06.2026 06:03
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Gazze'de devam eden İsrail hava saldırılarında 9 Filistinli yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze kentinin farklı bölgelerine gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında, aynı aileden anne, baba ve 3 çocuk dahil en az 9 Filistinli hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları ve helikopterleri Gazze kentinin batısı ve kuzeyindeki çeşitli noktalarda bulunan konutları eş zamanlı hedef aldı.

Saldırılarda Şati Mülteci Kampı'nda Muhenna ailesine ait ev, Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir apartman dairesi, Tel el-Heva Mahallesi'nde bir konut ve kentin kuzeybatısındaki Muhaberat bölgesinde bulunan Lebid Apartmanı'na saldırı düzenlendi.

Kaynaklar, en ağır can kaybının Muhaberat bölgesindeki Lebid Apartmanı'nın dördüncü katına düzenlenen saldırıda yaşandığını belirtti.

Saldırıda Hasan Rebah Lebid, eşi Menar, büyük oğlu Muhammed, kızı Rehef ve küçük oğlu Temim yaşamını yitirdi.

Aileden yalnızca 9 yaşındaki Hala Hasan Rebah Lebid'in hafif yaralı olarak kurtulduğu, enkazdan ayrıca 1'i ağır olmak üzere yaralıların çıkarıldığı aktarıldı.

İsrail'in Tel el-Heva Mahallesi'ndeki bir apartman dairesini hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Şati Mülteci Kampı'nda Muhenna ailesine ait ev ile Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki Ebu Emin Kavşağı yakınında bulunan bir daireye düzenlenen saldırılarda da en az 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Saldırıların ardından hedef alınan binalarda yangın çıkarken, çok sayıda kişi yaralandı.

Ambulans ve sivil savunma ekiplerinin gece boyunca saldırı noktalarında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, yaralıların ve hayatını kaybedenlerin Gazze kentindeki Şifa Hastanesine sevk edildiği kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ederken, bölgedeki sağlık ve sivil savunma ekipleri enkaz altında hala ulaşılamayan kişilerin bulunabileceğini ifade ediyor.

Son açıklanan resmi verilere göre, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 936 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 903 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında 9 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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