İsrail Saldırısında Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti kırsalında İsrail'in hava saldırısı sonucu bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail Sur kentinin kırsalında bir eve hava saldırısı düzenledi.
Saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybederken İsrail'e ait hava araçlarının bölgede yoğun uçuş yaptığı aktarıldı.
İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim'den bu yana sınır hattında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
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