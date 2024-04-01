İsrail saldırısında Şifa Hastanesi'nde bir gazeteci hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda Şifa Hastanesi'nde bir gazetecinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazeteci sayısının 138'e yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze'de Şifa Hastanesi'ne baskını sırasında Muhammed Ebu Sahil isimli Filistinli gazetecinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
İsrail ordusu, bugün, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi ile çevresinden çekildiğini duyurmuştu.
İsrail ordusu, 14 gün süren saldırılar boyunca Şifa Hastanesi ve çevresinde 200'den fazla Filistinliyi öldürmüş, 900'den fazla Filistinliyi de alıkoymuştu.
Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesi'nin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını yaktığını, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini belirtmişti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 845 Filistinli öldürüldü, 75 bin 392 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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