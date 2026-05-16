İsrail Saldırısında Hamas Komutanı Öldürüldü

16.05.2026 13:14
İzzeddin el-Haddad, eşi ve kızıyla birlikte İsrail'in Gazze'deki saldırısında hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun dün akşam Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı İzzeddin el-Haddad'ın hayatını kaybettiği duyuruldu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, "Ebu Suhayb" olarak bilinen İzzeddin el-Haddad, dün akşam Gazze kentindeki bir binaya düzenlenen İsrail saldırısında eşi ve kızıyla birlikte yaşamını yitirdi.

Haddad ile ailesi için Gazze kentinde cenaze töreni düzenlendi.

Gazze kentindeki törende Haddad ile saldırıda hayatını kaybettiği belirtilen eşi ve kızının naaşları son yolculuğuna uğurlandı.

Haddad'ın kız kardeşi basına yaptığı açıklamada Kassam Tugayları Komutanı'nın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini doğrulayarak, "Allah'a şükürler olsun ki bizi kardeşim Ebu Suhayb'ın şehadetiyle onurlandırdı. Biz Allah'tan geldik ve O'na döneceğiz." dedi.

Kardeşinin yaşamının bir bölümünü İsrail hapishanelerinde geçirdiğini belirten kız kardeşi, "Komutan Ebu Suhayb gider, yerine nice komutanlar gelir. Direniş devam edecektir inşallah." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, el-Haddad'ın dün düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Kassam Tugayları'ndan ise Haddad'ın İsrail saldırısında yaşamını yitirdiğine dair haberler hakkında henüz açıklama yapılmadı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün yaptığı açıklamada ateşkese rağmen Gazze'de düzenledikleri saldırıda Haddad'ı hedef aldıklarını belirtmişti.

Gazze'deki sağlık yetkilileri, dün akşam düzenlenen saldırılarda en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 45 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

İzzeddin el-Haddad kimdir?

1970 yılında Gazze Şeridi'nde dünyaya gelen ve "Ebu Suhayb" olarak bilinen İzzeddin el-Haddad, evli ve 8 çocuk babasıydı.

Henüz 17 yaşındayken 1987 yılında kurulan Hamas'a katılan Haddad, bölük ve tabur komutanlığından Gazze Tugayı Komutanlığına kadar çeşitli kademelerde görev aldı.

Muhammed Sinvar'ın ardından Kassam Tugayları Komutanlığı görevini üstlenen Haddad'ın, Hamas'ın askeri kanadının yeniden yapılandırılmasında etkili isimlerden biri olduğu belirtiliyordu.

Gazze kentinin komutanlığı ve Hamas'ın askeri konseyinde üyelik yapan Haddad, örgütün öne çıkan askeri isimlerinden biri olarak biliniyordu.

İsrail ordusu, yaklaşık 40 yıldır Hamas saflarında yer alan Haddad'ı "Kassam Tugayları hayaleti" olarak nitelendiriyordu.

Görev süresi boyunca Hamas liderleri arasında bağlantı görevi üstlenen Haddad'ın çok sayıda askeri operasyonun planlanması ve yürütülmesinde rol aldığı ifade ediliyor.

Haddad, İsrail'in 18 Ocak 2025'te Gazze kentine düzenlediği saldırıda oğlunu kaybetmişti.

Ekim 2025'te Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkes mutabakatında da rol oynadığı belirtilen Haddad, son yıllarda İsrail'in Gazze'de hedef aldığı önemli isimlerden biri olarak öne çıkıyordu.

İsrail ordusu, Kasım 2023'te Haddad'ın yerini bildirenlere 750 bin dolar ödül vadettiğini duyurmuştu.

Daha önce birçok İsrail suikast girişiminden kurtulan Haddad, 2008-2009 ve 2021 yıllarında Gazze'ye yönelik saldırılar sırasında da farklı askeri görevlerde bulunmuştu.

Kaynak: AA

