İsrail Saldırısında Hamas Yöneticisi Öldürüldü
İsrail Saldırısında Hamas Yöneticisi Öldürüldü

05.03.2026 08:56
İsrail ordusu el-Bedavi kampına düzenlediği saldırıda Hamas yöneticisi Vesim Atallah'ı öldürdü.

İsrail ordusunun Lübnan'ın kuzeyinde bulunan el-Bedavi Filistin Mülteci Kampı'ndaki evi hedef alması sonucu Hamas yöneticilerinden Vesim Atallah ile eşi hayatını kaybetti, kızları yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'da 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, Trablusşam kentinde bulunan el-Bedavi Filistin Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı.

Hamas yöneticilerinden Vesim Atallah el-Ali ile eşinin evlerini hedef alan saldırıda yaşamını yitirdiği, Atallah'ın kızlarından birinin yaralandığı bildirildi.

Sabah saatlerinde el-Bedavi kampında Atallah'ı hedef alan İsrail saldırısı yürüyüşlerle protesto edildi.

Vesim Atallah'ın kardeşi Said Atallah'ın da İsrail'in daha önce Bedavi kampına düzenlediği saldırıda ailesiyle hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Ayrıca, İsrail ordusu, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde saldırı tehdidinde bulunduğu el-Gubeyri Mahallesi'nin yanı sıra Bir el-Abd ve Hıreyk mahallelerine hava saldırıları düzenledi.

Lübnan'ın güneyinde de İsrail ordusunun saldırıları devam etti.

Sur kentine bağlı eş-Şihabiyye beldesinde İsrail savaş uçakları bir evi bombaladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'tan itibaren düzenlediği hava saldırılarında 72 kişinin öldüğünü, 437 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

