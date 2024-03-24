Filistinli Anne İsrail Saldırısında Oğlunu Kaybedince 'Muhammed Ölmedi' Diye Ağladı

Filistinli bir anne, oğlunun Gazze Şeridi'nde yardım beklerken İsrail saldırısında hayatını kaybettiği haberiyle şoka girerek "Muhammed ölmedi" diye ağladı.
Gazze'yi kıtlığa sürükleyen İsrail, yardım bekleyen Filistinlileri hedef almaya devam ediyor.
İsrail ordusu, dün Gazze'nin kuzeyindeki Kuveyt Kavşağı yakınında yardım almak isteyen Filistinlilere ateş açarak en az 19 kişiyi öldürdü.
Filistinli gazetecilerin paylaştığı bilgilere göre, Muhammed isimli bir genç yardım bulmak için babasıyla birlikte Kuveyt Kavşağı'na gitmişti. İsrail askerlerinin hayattan kopardığı 19 kişinin arasında Muhammed de bulunuyordu.
Filistinli annenin, eşinden oğlu Muhammed'in öldüğünü öğrendiği anlara ait görüntü sosyal medyada yayımlandı.
Görüntülerde, oğlunun öldürüldüğüne inanamayan ve şok geçiren anne, "Muhammed ölmedi" diye gözyaşı döküyor.
Eşini teselli etmeye çalışan acılı baba ise, "Ölmedi, Rabbimizin yanında. Şehit ölmez, şehit ölmez." diyor.
Oğlunun öldürüldüğüne inanamayan Filistinli anne, gözyaşları içinde "Muhammed ölmedi" diye feryat ediyor.
Açlık ile ölüm arasında tercih yapmak zorundalar
Bir tarafta açlık, diğer tarafta İsrail saldırılarına hedef olma seçeneği arasında kalan Gazzeliler, gelen yardımlara ulaşmak için ölüm ile açlık arasında tercih yapmak zorunda kalıyor.
İsrail ordusu, Gazze'de yardım bekleyenleri hedef alarak açlıkla mücadele eden Filistinlilere ölüm yağdırmaya devam ediyor.
Filistin Yasama Konseyi Üyesi Mustafa Bergusi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 560 Gazzelinin gıda ve insani yardım beklerken İsrail güçlerince öldürüldüğünü açıklamıştı.
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