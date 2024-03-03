İsrail Saldırısında İki Çocuğunu ve Eşini Kaybeden Filistinli Anne: \'Bebeklerime Doyamamıştım\'

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bugün düzenlediği bombalı saldırıda iki çocuğunu ve eşini kaybeden Filistinli anne, on yıllık evlilikten sonra dünyaya gelen bebeklerine "doyamadığını" ifade etti.
Evlerini hedef alan saldırıda iki bebeğini kaybeden Filistinli Ranya Ebu Anze, çocuklarına gözyaşları içinde veda etti. Filistinli acılı anne çocuklarıyla "babalarına kavuşsun" diyerek vedalaştı.
Filistinli anne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uyuyorduk, ağır bir bombardıman olduğunu hissettik. Bombalamada bir anda çocuklarımı kaybettim, kucağım molozla doldu." dedi.
Binanın tamamen yerle bir olduğunu belirten Ebu Anze, İsrail'in saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen kız kardeşinin ailesinin de yanlarında olduğunu aktardı.
Evlerini hedef alan İsrail saldırısında iki bebeğini kaybeden Filistinli anne, "Bebeklerim on yıllık evliliğimin ardından dünyaya geldi, henüz onlara doyamamıştım." diye konuştu.
"Çocuklarım da eşim de gitti"
Aynı saldırıda hayat arkadaşını da kaybeden Ebu Anze, şunları söyledi:
"Benim eşimdi, sahip olduğum her şeydi. Eşim hep beni mutlu etmeye çalıştı. Çocuklarımız on yıllık evliliğimizden sonra dünyaya geldi, bugün ise İsrail onları öldürdü."
Felaketin dehşetiyle karşı karşıya kalan Ebu Anze, "Kocamın ve çocuklarımın bedelini kim ödeyecek? Ne söyleyeyim? Bugünden itibaren kime sarılacağım? Çocuklarım da eşim de gitti." ifadelerini kullandı.
Ebu Anze, İsrail bombardımanı sonucu ailenin yaşadığı büyük acıların boyutuna atıfla, "Araplar mı bunun bedelini ödeyecek." dedi.
Çocuk kayıplar
Olaya ilişkin yayınlanan görüntülerde çoğu çocuk olmak üzere çok sayıda cesedin çantalara yığıldığı, etrafın insan kalabalığıyla çevrili olduğu, ağlama ve çığlık seslerinin duyulduğu görülüyor.
Aynı görüntüde Ebu Anze, elindeki çocuklarının cansız bedenine işaret ederek, "Lütfen, bu ayları hayal edin. Gitti benim aylarım. Gitti benim gülüm." sözlerine yer veriyor.
Ailesinden çok sayıda kişiyi kaybeden Filistinli bir baba da görüntüler yer aldı. Filistinli baba elinde taşıdığı bir bebek naaşına işaret ederek, "Daha 4 aylık... Daha 4 aylık." diye haykırdı.
İsrail'in Ebu Anze ailesine ait evi vurması
İsrail savaş uçakları Refah kentinin doğusundaki Es-Selam Mahallesi'nde Ebu Anze ailesine ait üç katlı evi sabah saatlerinde bombalamıştı.
Saldırıda aynı aileden 6'sı çocuk 14 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılmıştı.
İsrail ordusunun 149 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 320 Filistinli öldürüldü, 71 bin 533 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail Saldırısında İki Çocuğunu ve Eşini Kaybeden Filistinli Anne: 'Bebeklerime Doyamamıştım' - Son Dakika
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