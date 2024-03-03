İsrail Saldırısında İki Çocuğunu ve Eşini Kaybeden Filistinli Anne: 'Bebeklerime Doyamamıştım' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Saldırısında İki Çocuğunu ve Eşini Kaybeden Filistinli Anne: 'Bebeklerime Doyamamıştım'

İsrail Saldırısında İki Çocuğunu ve Eşini Kaybeden Filistinli Anne: \'Bebeklerime Doyamamıştım\'

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde düzenlenen bombalı saldırıda iki çocuğunu ve eşini kaybeden Filistinli anne, on yıllık evlilikten sonra dünyaya gelen bebeklerine 'doyamadığını' ifade etti. Saldırıda hayatını kaybeden çocuklarını ve eşini gözyaşları içinde uğurlayan anne, İsrail'in saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen ailesinin de yanlarında olduğunu belirtti. Aynı saldırıda hayat arkadaşını da kaybeden anne, felaketin dehşetiyle karşı karşıya kaldığını ve çocuklarının ve eşinin bedelini kimin ödeyeceğini sordu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, bölgede büyük bir insani felaket yaşanıyor.

03.03.2024 16:37  Güncelleme: 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bugün düzenlediği bombalı saldırıda iki çocuğunu ve eşini kaybeden Filistinli anne, on yıllık evlilikten sonra dünyaya gelen bebeklerine "doyamadığını" ifade etti.

Evlerini hedef alan saldırıda iki bebeğini kaybeden Filistinli Ranya Ebu Anze, çocuklarına gözyaşları içinde veda etti. Filistinli acılı anne çocuklarıyla "babalarına kavuşsun" diyerek vedalaştı.

Filistinli anne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uyuyorduk, ağır bir bombardıman olduğunu hissettik. Bombalamada bir anda çocuklarımı kaybettim, kucağım molozla doldu." dedi.

Binanın tamamen yerle bir olduğunu belirten Ebu Anze, İsrail'in saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen kız kardeşinin ailesinin de yanlarında olduğunu aktardı.

Evlerini hedef alan İsrail saldırısında iki bebeğini kaybeden Filistinli anne, "Bebeklerim on yıllık evliliğimin ardından dünyaya geldi, henüz onlara doyamamıştım." diye konuştu.

"Çocuklarım da eşim de gitti"

Aynı saldırıda hayat arkadaşını da kaybeden Ebu Anze, şunları söyledi:

"Benim eşimdi, sahip olduğum her şeydi. Eşim hep beni mutlu etmeye çalıştı. Çocuklarımız on yıllık evliliğimizden sonra dünyaya geldi, bugün ise İsrail onları öldürdü."

Felaketin dehşetiyle karşı karşıya kalan Ebu Anze, "Kocamın ve çocuklarımın bedelini kim ödeyecek? Ne söyleyeyim? Bugünden itibaren kime sarılacağım? Çocuklarım da eşim de gitti." ifadelerini kullandı.

Ebu Anze, İsrail bombardımanı sonucu ailenin yaşadığı büyük acıların boyutuna atıfla, "Araplar mı bunun bedelini ödeyecek." dedi.

Çocuk kayıplar

Olaya ilişkin yayınlanan görüntülerde çoğu çocuk olmak üzere çok sayıda cesedin çantalara yığıldığı, etrafın insan kalabalığıyla çevrili olduğu, ağlama ve çığlık seslerinin duyulduğu görülüyor.

Aynı görüntüde Ebu Anze, elindeki çocuklarının cansız bedenine işaret ederek, "Lütfen, bu ayları hayal edin. Gitti benim aylarım. Gitti benim gülüm." sözlerine yer veriyor.

Ailesinden çok sayıda kişiyi kaybeden Filistinli bir baba da görüntüler yer aldı. Filistinli baba elinde taşıdığı bir bebek naaşına işaret ederek, "Daha 4 aylık... Daha 4 aylık." diye haykırdı.

İsrail'in Ebu Anze ailesine ait evi vurması

İsrail savaş uçakları Refah kentinin doğusundaki Es-Selam Mahallesi'nde Ebu Anze ailesine ait üç katlı evi sabah saatlerinde bombalamıştı.

Saldırıda aynı aileden 6'sı çocuk 14 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılmıştı.

İsrail ordusunun 149 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 320 Filistinli öldürüldü, 71 bin 533 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Çocuk, Bebek, Gazze, Uluslararası, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında İki Çocuğunu ve Eşini Kaybeden Filistinli Anne: 'Bebeklerime Doyamamıştım' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:51 Polis araya girdi Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları arasında gerginlik Polis araya girdi! Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları arasında gerginlik
16:14 Esenyurt’ta sokak röportajında gerginlik Esenyurt'ta sokak röportajında gerginlik
15:10 Kuyruğun başı var sonu yok Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti Kuyruğun başı var sonu yok! Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti
14:50 Meteoroloji’den art arda uyarılar Salı günü sağanak, perşembe günü kar geliyor Meteoroloji'den art arda uyarılar! Salı günü sağanak, perşembe günü kar geliyor
14:32 Gazze’de ateşkes ne zaman Bakan Fidan yanıtladı Gazze'de ateşkes ne zaman? Bakan Fidan yanıtladı
15:52 Pakistan’daki şiddetli yağışlarda 37 kişi hayatını kaybetti Pakistan'daki şiddetli yağışlarda 37 kişi hayatını kaybetti
15:25 Marmara’da batan gemide bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı Marmara'da batan gemide bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı
15:10 4 gündür aranan çocuğun cansız bedeni derede bulundu 4 gündür aranan çocuğun cansız bedeni derede bulundu
14:22 Karamollaoğlu eleştirdiği hizmeti kullanınca kendini “Aptal değilim“ diye savundu Karamollaoğlu eleştirdiği hizmeti kullanınca kendini "Aptal değilim" diye savundu
13:45 Motosikletle dünyayı gezen çifte Hindistan’da korkunç saldırı 7 sapık kadına tecavüz etti Motosikletle dünyayı gezen çifte Hindistan'da korkunç saldırı! 7 sapık kadına tecavüz etti
13:43 İki otomobil birbirine girdi 3 ölü, 2 yaralı İki otomobil birbirine girdi! 3 ölü, 2 yaralı
13:15 Metin Külünk: Geri Kabul Anlaşması iptal edilmeli, Türkiye Avrupa’nın göçmen parkı değildir Metin Külünk: Geri Kabul Anlaşması iptal edilmeli, Türkiye Avrupa'nın göçmen parkı değildir
13:04 Karabük’te istinat duvarından düşen genç kadın hayatını kaybetti Karabük'te istinat duvarından düşen genç kadın hayatını kaybetti
12:41 Ramazan öncesi kafalar karıştı İstanbul’da kırmızı et fiyatlarında 3 ayrı tarife uygulanıyor Ramazan öncesi kafalar karıştı! İstanbul'da kırmızı et fiyatlarında 3 ayrı tarife uygulanıyor
11:55 Hamas: İsrail taleplerimizi kabul ederse 6 haftalık ateşkes 24 ila 48 saat içinde başlar Hamas: İsrail taleplerimizi kabul ederse 6 haftalık ateşkes 24 ila 48 saat içinde başlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2024 17:27:06. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Saldırısında İki Çocuğunu ve Eşini Kaybeden Filistinli Anne: 'Bebeklerime Doyamamıştım' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement