İsrail Saldırısında İki Filistinli Öldü

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bulunan bir grup sivili hedef alması sonucu iki Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinli sağlık görevlilerinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bulunan bir grup sivili topçu saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda, iki Filistinli hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı.

Saldırı sonucu yaşamını yitirenlerin naaşları, kentteki El-Ehli Baptist Hastanesi morguna nakledildi.

Gazze'nin güneyindeki Refah'ın batısı ile Han Yunus'un doğusundaki Absan el-Kebira bölgesinin de İsrail askeri araçlarının yoğun ateşine maruz kaldığı aktarıldı.

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 3 Şubat'ta başlaması gereken anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerini engellediği belirtiliyor.

İsrail Başbakanlık Ofisinden 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği duyurulmuştu.

Netanyahu, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi yerine ilk aşamasının ramazan ayının sonuna kadar uzatılmasını istiyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 881'i çocuk, 12 bin 316'sı kadın olmak üzere 48 bin 453 Filistinli öldü, 111 bin 860 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.