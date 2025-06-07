İsrail Saldırısında Mücahitler Hareketi Lideri Öldürüldü

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği saldırıda ölenler arasında Filistinli Mücahitler Hareketi Genel Sekreteri Esat Ebu Şeria'nın da olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, gün içinde Gazze kentindeki Es-Sabra Mahallesi'nde Ebu Şeria ailesinin evine saldırı düzenledi.

Mücahitler Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırıda hareketin Genel Sekreteri Ebu Şeria ile yine hareketin yetkililerinden olan kardeşi Ahmed Ebu Şeria ve çok sayıda aile ferdinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ebu Şeria'nın daha önce en az 5 kez suikasta uğradığı ve Gazze'de devam eden savaşta şu ana kadar eşi, çocukları, kardeşleri ve akrabaları olmak üzere en az 150 yakınını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun, "bu korkak suikastın" bedelini ağır ödeyeceği dile getirildi.

İsrail ordusu, gün içinde Sabra Mahallesi'nde Ebu Şeria ailesinin yaşadığı 3 katlı bir binayı yerle bir etmişti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine, saldırıda 6'sı çocuk 15 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını belirtmişti.

İsrail ordusu, 2000'li yıllarda kurulan ve Filistin'i İsrail işgalinden kurtarmayı amaçlayan Mücahitler Hareketi Genel Sekreteri'nin, İsrailli 3 esirin kaçırılması ve ölümünden sorumlu olduğu için öldürüldüğünü iddia etmişti.