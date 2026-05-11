İsrail Saldırısında Sivil Savunma Ekibine İkinci Darbe

11.05.2026 15:18
Lübnan'da İsrail saldırısı sonrası arama kurtarma çalışmaları sırasında ikinci bir saldırı gerçekleşti.

Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırısı sonrası yıkılan bir binada arama kurtarma çalışması yaptıkları sırada ikinci bir saldırıyla hedef alınan sivil savunma görevlisinin saldırı anını kayıt altına aldığı görüntüler yayınlandı.

Yayınlanan görüntülerde, sivil savunma ekibinin Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırısına hedef olan bölgeye ulaşmak için yola çıktığı ve saldırıda yıkılan binaya ulaştığı görüldü.

Videoyu kaydeden sivil savunma yetkilisi, yıkılan binanın enkazı arasında yaralı olup olmadığını kontrol etmek için dolaşırken ani bir bombalama sesi duyuldu ve görüntü karardı.

Görüntünün yeniden gelmesiyle, sivil savunma görevlisinin yardım için seslendiği işitildi.

Daha sonra bir meslektaşının gelerek kendisini bölgeden uzaklaştırdığı ve ambulansın ön koltuğunda hastaneye ulaştırmaya çalıştığı görüldü.

Ambulans şoförünün, saldırıya uğrayan sivil savunma yetkililerini "hastaneye varmak üzereyiz" sözleriyle teskin etmeye çalıştığı duyuldu.

Videonun sonunda ise hastaneye ulaşan sivil savunma görevlilerinin, durumlarının stabil olduğun anlaşıldığı bir görüntü yer aldı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın gün içerisinde yayınlanan haberinde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Tul beldesine düzenlediği saldırının ardından ikinci bir saldırıyla bölgede arama-kurtarma çalışması yürüten ekibi hedef aldığı ve 2 sivil savunma görevlisinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 846 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Acil Durum, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

