İsrail'in Şam'daki askeri noktaya hava saldırısı düzenlediği iddia edildi - Son Dakika
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İsrail'in Şam'daki askeri noktaya hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

İsrail\'in Şam\'daki askeri noktaya hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Mezze Havalimanı yakınındaki askeri noktaya hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü. Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait savaş uçaklarının Mezze Havalimanı yakınındaki askeri noktaya saldırı düzenlediğini iddia etti. Şu ana kadar İsrail ve Suriye yönetiminden saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. İsrail, 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

02.05.2024 23:31
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İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Mezze Havalimanı yakınındaki askeri noktaya hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü.

Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, yerel saatle 22.50 sıralarında İsrail'e ait savaş uçaklarının Mezze Havalimanı yakınındaki askeri noktaya saldırı düzenlediğini iddia etti.

İsrail ve Suriye yönetiminden saldırıya ilişkin şimdiye kadar herhangi açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Şam'daki askeri noktaya hava saldırısı düzenlediği iddia edildi - Son Dakika

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