İsrail, Şam'ın batısında bir araca hava saldırısı düzenledi

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İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın batısında seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü.

Suriye yönetimine yakın Şam FM'in haberine göre, öğle saatlerinde başkentin batısında Şam-Beyrut yolunda bir araç seyir halindeyken İsrail'e ait hava araçlarınca hedef alındı.

Haberde, araçtakilerin saldırıda hayatını kaybettiği iddia edildi.

Konuya ilişkin İsrail tarafından veya Şam yönetiminden şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.