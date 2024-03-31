İsrail, Şam'ın çevresinde hava saldırısı düzenledi

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İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresinde birkaç noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 21.30'da Şam'ın çevresindeki bazı noktaların, Golan Tepeleri yönünden İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "Saldırıda siviller yaralandı, maddi hasar meydana geldi. Hava savunma sistemleri bazı düşman roketlerini düşürdü." ifadeleri kullanıldı.

İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, 29 Mart'ta İsrail'e ait savaş uçaklarının Halep ilinde birçok noktayı hedef aldığını iddia etmişti.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde, Suriye ordusu ile İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının da bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.