İsrail, Sana Havalimanı'na Saldırdı

Yemen'deki Husiler, İsrail ordusunun başkentte Sana Havalimanı'nın da aralarında bulunduğu bazı noktalara saldırı düzenlediğini bildirdi.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonu, İsrail ordusuna ait uçaklarının Sana Havalimanı'na saldırdığını duyurdu.

İsrail ile ABD'nin Sana kentinin güneybatısındaki Atan bölgesini, Sanhan ikçesindeki Hezyaz Merkezi Elektrik Santralini, Beni Haris ilçesindeki Zehban Merkezi Elektrik Santralini, Amran ilindeki çimento fabrikasını hedef aldığı aktarıldı.

İsrail saldırısı sonrasında can kaybı ve yaralı konusunda henüz bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail ordusu da Sana Havalimanı'na yönelik saldırıyı yaptığı yazılı açıklamayla üstlendi.

Ordudan yapılan açıklamada, Sana Havalimanı'nın hava saldırısında hedef alındığı ve saldırı sonrası Sana Havalimanı'daki uçuşların durduğu kaydedildi.

Havalimanın yanı sıra Sana kenti yakınlarındaki bazı elektrik santrallilerinin ve bir çimento fabrikasının hedef alındığı aktarıldı.

İsrail basını ise saldırılarda Sana ve çevresinde 10 noktanın hedef alındığını yazdı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bir süre önce X hesabından yaptığı açıklamada, havalimanının kırmızı alan içine alındığı bir harita paylaşmıştı.

Açıklamasında "Sana Uluslararası Havalimanı bölgesinde bulunan herkes için acil uyarı" diyen Adraee, alan ve çevresinin derhal boşaltılmasını istemişti.