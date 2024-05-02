İsrail Savaş Kabinesi Hamas ile esir takası müzakerelerini ele alacak - Son Dakika
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İsrail Savaş Kabinesi Hamas ile esir takası müzakerelerini ele alacak

İsrail Savaş Kabinesi Hamas ile esir takası müzakerelerini ele alacak

İsrail Savaş Kabinesi, Hamas ile yürütülen dolaylı esir takası müzakerelerini ele almak için toplanacak. Toplantıda, müzakerelerde gelinen son durum değerlendirilecek ve ardından Güvenlik Kabinesi de aynı gündemle bir araya gelecek. İsrail'de bazı aşırı sağcı bakanların esir takası müzakerelerine karşı çıkmaları nedeniyle geçtiğimiz salı günü planlanan toplantı iptal edilmişti. İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatına varılması için dolaylı müzakereler devam ediyor.

02.05.2024 15:13
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İsrail Savaş Kabinesinin Hamas ile yürütülen dolaylı esir takası müzakerelerini ele almak için bu akşam toplanacağı bildirildi.

Times Of Israel gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan yetkili, savaş kabinesinin bu akşam yerel saatle 18: 30'da toplanacağını belirtti.

Toplantıda, Hamas ile esir takası müzakerelerinde gelinen son durumun ele alınacağı ifade edildi.

Söz konusu toplantısının sona ermesinin ardından Güvenlik Kabinesinin de aynı gündemle bir araya geleceği kaydedildi.

İsrail'de geçtiğimiz salı günü toplanması planlanan Savaş Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetindeki bazı aşırı sağcı bakanların esir takası müzakerelerine karşı olduklarını açıklamalarının ardından iptal edilmişti.

İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatına varılması için dolaylı müzakereler sürüyor.

Öte yandan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hamas ile esirlerin serbest bırakılması ve ateşkese ilişkin müzakere edilen mevcut mutabakatı desteklemeyeceğini, söz konusu mutabakatın onaylanmasının İsrail için "felaket" olacağını iddia etmişti.

İşgal altındaki topraklardaki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden sorumlu Ulusal Misyonlar Bakanı aşırı sağcı Orit Strock de ateşkes ve esir takasını öngören mutabakata dair, "20-30 kişiyi (İsrailli esiri) kurtarmak için askerlerin emeklerini çöpe atan hükümetin var olma hakkının olmadığı" açıklamasında bulunmuştu.

Başbakan Netanyahu, 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, esir takası mutabakatı olsa da olmasa da Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini söylemişti.

Kaynak: AA

İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Savaş Kabinesi Hamas ile esir takası müzakerelerini ele alacak - Son Dakika

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