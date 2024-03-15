İsrail Savaş ve Güvenlik Kabinesi Hamas'ın ateşkes teklifini değerlendirdi

İsrail Savaş ve Güvenlik Kabinesi, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir değişimi mutabakatına ilişkin teklifini arabuluculara sunduğu yönündeki açıklama gündemdeyken toplandı.
Başbakanlık Basın Ofisinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Savaş Kabinesi'nin Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında Tel Aviv'de toplandığı belirtildi.
Görüşmenin gündemine ve sona eren toplantının sonucuna ilişkin bilgi verilmezken, İsrail basını Savaş Kabinesi toplantısının esir takası ve geçici ateşkes çabalarının gündemde olduğu bir süreçte gerçekleşmesine dikkati çekti.
Açıklamada, Savaş Kabinesi toplantısının sona ermesinin ardından Güvenlik Kabinesi'nin toplandığı ifade edildi.
Hamas, dün yaptığı açıklamada, İsrail ile ateşkes ve esir değişimi mutabakatına ilişkin teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ilettiklerini duyurmuştu.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada ise Hamas'ın son teklifindeki taleplerinin "akıl dışı" olduğu savunulmuştu.
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