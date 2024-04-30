İsrail Savaş Kabinesi toplantısı iptal edildi - Son Dakika
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İsrail Savaş Kabinesi toplantısı iptal edildi

İsrail Savaş Kabinesi toplantısı iptal edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinde Hamas ile olası esir takası ve Refah'a kara saldırısı konusunda fikir ayrılıkları sürerken, Savaş Kabinesi'nin bu akşam yapılması planlanan toplantısı iptal edildi. İptal kararı, anlaşmazlıkların daha da arttığı bir süreçte alındı.

30.04.2024 16:31  Güncelleme: 16:32
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İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinde Hamas ile olası esir takası ve Refah'a kara saldırısı konusunda fikir ayrılıkları sürerken Savaş Kabinesi'nin bu akşam yapılması planlanan toplantısının iptal edildiği bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, önce Savaş Kabinesi'nin bugün yerel saatle 18.30'da toplanacağı belirtildi.

Daha sonra bu toplantının iptal edildiği kaydedildi. Basında çıkan haberlerde, Savaş Kabinesi toplantısının Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinde Hamas ile olası esir takası ve Refah'a kara saldırısı konusunda anlaşmazlıkların daha da arttığı bir süreçte iptal edilmesine dikkati çekildi.

Netanyahu'nun koalisyonunda yer alan aşırı sağcı isimlerden Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Refah'a kara saldırısını geciktirecek olası bir esir takası mutabakatına karşı olduklarını ifade etmişlerdi.

Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ise Hamas'la esir takası anlaşmasının imzalanmaması durumunda Netanyahu hükümetinin düşebileceği uyarısında bulunmuştu.

Netanyahu, bugün Gazze'deki İsrailli esirlerin ailelerinin temsilcileriyle bir araya geldiği görüşmede, esir takası mutabakatı olsa da olmasa da Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini söylemişti.

Kaynak: AA

Hükümet, İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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