İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, erken seçim çağrılarına karşı çıktı - Son Dakika
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İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, erken seçim çağrılarına karşı çıktı

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, erken seçim çağrılarına karşı çıktı

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, sokakların yeniden hareketlenmesinden yana olmadığını ve en hızlı ve üzerinde en çok uzlaşılan biçimde seçimlere gidilmesi gerektiğini söyledi. Gantz, seçime gitmekten korkmadığını ancak önceliklerinin Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri geri getirmek olduğunu belirtti.

22.02.2024 13:27  Güncelleme: 13:27
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İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, sokakların yeniden hareketlenmesinden yana olmadığını ve "en hızlı ve üzerinde en çok uzlaşılan biçimde seçimlere gidilmesi gerektiğini" söyledi.

Haaretz gazetesinin haberine göre Gantz, evinin önünde erken seçim çağrısıyla toplanan İsrailli protestocularla konuştu.

"Ülke savaştayken sokakların 6 Ekim'de olduğu gibi hareketlenmesinden yana olmadığını" dile getiren Gantz, "Genel seçime en hızlı ve üzerinde en çok uzlaşılan biçimde gitmemiz gerekiyor." dedi.

Gantz, seçime gitmekten korkmadığını ancak önceliklerinin Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri geri getirmek olduğunu, hükümette kalarak bunun için mücadele ettiğini savundu.

İsrail'de 7 Ekim'den sonra kurulan olağanüstü hal hükümetine katılan eski Savunma Bakanı Benny Gantz, bu tarihe kadar Başbakan Binyamin Netanyahu'nun muhalifleri arasında yer alıyordu.

Netanyahu hükümetinin 2023'te iktidara geldiğinde açıkladığı, yargının yetkilerini kısıtlayan düzenlemesi, siyasi arena, ordu ve kamuoyunda hararetli tartışmalara yol açmıştı. Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikaları ülke genelinde kitlesel protesto gösterilerine yol açmış, protestolar 7 Ekim 2023'teki saldırılara kadar devam etmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

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