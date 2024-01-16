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İsrail Savaş Kabinesi Üyesi: Hamas Hala Ayakta ve Yenilgiye Uğramaktan Uzak - Son Dakika
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İsrail Savaş Kabinesi Üyesi: Hamas Hala Ayakta ve Yenilgiye Uğramaktan Uzak

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gideon Saar, Hamas'ın hala ayakta ve yenilgiye uğramaktan çok uzak olduğunu belirtti. Saar, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırılarda ortaya koyduğu hedeflere bağlı kalması gerektiğini kaydetti. Saldırıların üzerinden yaklaşık 3,5 ay geçse de İsrail'in bu hedeflere ulaşmasının zor olduğu yorumları yapılıyor.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi: Hamas Hala Ayakta ve Yenilgiye Uğramaktan Uzak
16.01.2024 - 11:55,
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İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gideon Saar, Hamas'ın hala ayakta ve yenilgiye uğramaktan çok uzak olduğunu belirtti.

Saar, İsrail ordu radyosunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hamas'ın yenilgiye uğramaktan çok uzak olduğunu söyleyen Saar, "Birileri, Gazze Şeridi'nde hala ayaktayken Hamas yönetimine bir alternatifin ortaya çıkacağını düşünüyorsa, o zaman bu gerçekleşmeyecek." yorumunda bulundu.

Saar, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırılarda ortaya koyduğu Hamas'ın "ortadan kaldırılması", İsrailli esirlerin geri getirilmesi gibi hedeflere bağlı kalması gerektiğini kaydetti.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail yönetimi, Gazze'ye 7 Ekim'de başlayan saldırılarda Hamas'ın "ortadan kaldırılması", İsrailli esirlerin geri getirilmesi gibi hedefler ortaya koymuştu.

Saldırıların üzerinden yaklaşık 3,5 ay geçse de İsrail'in bu hedeflere ulaşmasının zor olduğu yorumları yapılıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Tel Aviv, İsrail, Gazze, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Savaş Kabinesi Üyesi: Hamas Hala Ayakta ve Yenilgiye Uğramaktan Uzak - Son Dakika
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